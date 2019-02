%%%Für Zeitungsverlage gewinnt Künstliche Intelligenz an Relevanz%%%

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) wird für immer mehr Branchen wichtig - so auch für die deutschen Zeitungsverlage. Mittlerweile halten 74 Prozent der Unternehmen den Einsatz entsprechender Verfahren für "relevant bis sehr relevant", bei den großen Verlagshäusern sind es sogar 96 Prozent. Das ist ein zentrales Ergebnis der repräsentativen Studie 'Trends der Zeitungsbranche 2019', die der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) gemeinsam mit der Unternehmensberatung Schickler vorgestellt hat. Insbesondere in marktnahen Bereichen wie etwa dem Einsatz von Roboterjournalismus in der Sport-, Wetter- und Börsenberichterstattung oder dem vorbeugenden Kündiger-Management sollen entsprechende Anwendungen stark ausgebaut werden, erklären die Verlage.

Neben KI sehen die Schickler-Experten noch weitere Trends in der Zeitungsbranche. Dazu zählen innovative Angebots- und Preismodelle: Hier wird eine flexible Gestaltung von den Verlagen zunehmend als Chance genutzt. Daneben gilt die Logistik als wichtiger Wachstumstreiber. Mehr zu dem Thema in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 6/2019. Hier bestellen.