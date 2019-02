%%%Motorvision TV: Neue Zielgruppen mit E-Sports erreichen%%%

E-Sports spielt eine immer wichtigere Rolle im TV-Markt. Nachdem Sport 1 Ende Januar 2019 einen eigenen Pay-TV-Sender für die elektronische Sportart gelauncht hat, will nun auch der Bezahlsender Motorvision TV sein Engagement in diesem Bereich ausbauen.

Nach Testläufen in den vergangenen Monaten nimmt der zur German Car TV Programm GmbH, München,

gehörende Sender nun eine volle erste Saison der Sim-Racing-Serie ins Programm. Hierbei handelt es sich um virtuelle Autorennen, bei denen Sportler mit umfangreichen technischem Equipment wie Lenkrad, Gaspedal und Autositz teilnehmen. Angelehnt ist der Wettbewerb an die reale 'Nascar'-Rennserie (National Association for Stock Car Auto Racing). Für die Übertragung der 'Motorvision eSport Xtreme Series', die an 22 Wochenenden stattfinden soll, arbeitet der Kanal mit der SimRacing-Community Virtual Racing e. V. und der Plattform iRacing.com zusammen.

Mit der Rennserie betritt der Kanal Neuland: Sim Racing ist die erste E-Motorsport-Serie im deutschen Fernsehen. "Wir verlängern Themen, die bisher komplett im Netz stattgefunden haben, ins TV und gewinnen darüber neue Zuschauer aus der Sim-Racing-Szene", sagt Andreas Schaefer, Director Sales & Marketing, bei Motorvision TV.

Welches Potenzial die Sim-Racing-Serie für Zuschauer und Werbekunden hat und warum man die Konkurrenz von eSports1 gelassen sieht, lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von 'new business' (Nr. 6/ET: 4.2.2019). Hier geht es zur Bestellung.