ZDF erwirbt Ausstrahlungsrechte der Sky-Serie 'Das Boot'

Das ZDF hat die Ausstrahlungsrechte an der Eventserie 'Das Boot' vom Pay TV-Sender Sky erworben. Die erste Staffel wird im Winter 2019 bei den Mainzern zu sehen sein.



'Das Boot', das bei Sky 2018 lief, wurde inzwischen in mehr als 100 Länder verkauft. So wird die Serie unter anderem auf Hulu in den USA, Starzplay (Frankreich und Lateinamerika), AMC (Spanien und Portugal), VRT (Belgien), NRK (Norwegen), SVT (Schweden), Czech TV (Tschechische Repbulik), Epix/Viasat (Russland, Zentral- und Osteuropa), MNET (Südafrika), SBS (Australien), TVNZ (Neuseeland) zu sehen sein. International wird die Serie von Koproduktionspartner Sonar Entertainment vertrieben. Die Produktion der zweiten Staffel wurde bereits beschlossen, die Dreharbeiten werden noch in diesem Jahr beginnen und die Erstausstrahlung der neuen Episoden wird zuerst auf Sky erfolgen.



Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer Sky Original Production 'Das Boot' den Geschmack unserer Abonnenten getroffen haben. Aufgrund der positiven Resonanz des Publikums fiel es uns leicht, eine zweite Staffel in Produktion zu geben, und wir freuen wir uns darauf, dass wir kurz vor Ausstrahlung der zweiten Staffel bei Sky die erste Staffel im ZDF einem breiten Publikum präsentieren können."



Simone Emmelius, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm: "Ich freue mich, dass die Free -TV-Premiere der packenden Sky-Serie 'Das Boot' im ZDF stattfinden wird. Und dies umso mehr, als uns selbst mit Regisseur Andreas Prochaska und der Produktionsfirma Bavaria eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet."



Weitere Kooperation von Pay TV und öffentlich-rechtlichem Fernsehen



Der ZDF-Deal ist für Sky eine weitere Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland. Bekanntlich wurde die 2017 gestartete Serie 'Babylon Berlin' (eine Gemeinschaftsproduktion von Sky und ARD) ebenfalls zunächst im Pay TV und dann (2018) im Ersten gesendet. Aufgrund des Erfolgs auf beiden Kanälen wird diese Partnerschaft weiter fortgesetzt. Die dritte Staffel von 'Babylon Berlin' ist bei Sky noch 2019 und im Ersten 2020 zu sehen.





