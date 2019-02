%%%Mediengruppe Thüringen baut Marketingpartnerschaft mit Rot-Weiß Erfurt aus%%%

Die Mediengruppe Thüringen (MGT) mit Sitz in Erfurt vermarktet ab sofort sämtliche Werbeflächen im Erfurter Steigerwaldstadion. Darauf haben sich das Medienhaus und der FC Rot-Weiß Erfurt vor Beginn der Rückrunde in der vierten Liga verständigt. Die Vereinbarung gilt zunächst für die restliche Saison. Bereits im August 2016 hatte die MGT (Tochter der Essender Funke Mediengruppe) die Namensrechte an der modernen Multifunktionsarena sowie die Vermarktung zahlreicher Werbeflächen übernommen. Der Verein und das Medienhaus übernehmen die Vermarktung somit komplett alleine, die MGT kann nun deutlich mehr Flächen vermarkten als bisher.