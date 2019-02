%%%Neues Audio Streaming-Angebot von Weltbild%%%

Der Augsburger Buch- und Medienhändler Weltbild hat das Gratis-Streamingangebot 'Weltbild Radio' an den Start gebracht. Weltbild bietet damit Hörern die Möglichkeit, unter www.weltbild.de/radio kostenlos Musik digital zu hören, beispielsweise über das Smartphone, den PC oder Internetradio. Zum Gratis-Angebot gehören zum Start fünf Kanäle, zwischen denen die Hörer wählen können: 'Live Radio' mit einem bunten Mix aus allen Genres, 'Schlager', 'Hit Legenden', 'Heimat' und 'Hitparade'.



"Wir schnüren für die Hörer ein attraktives Gratis-Musikstreaming-Angebot und bieten kostenlos Musik in guter Audioqualität für den stundenlangen Musikgenuss", erklärt Weltbild CEO Christian Sailer. Musikfans finden Schlager, Pop, Rock, Heimat und vieles mehr. Weltbild bietet dieses Angebot unter dem Slogan 'Ihre Lieblingsmusik gratis hören' dauerhaft an. "Wir werden das Kostenlosangebot weiter ausbauen und dabei auf die Wünsche unserer Kunden hören. Außerdem entwickeln wir ein zusätzliches Premiumangebot in HD-Qualität", sagt Sailer.