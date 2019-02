%%%Drei neue Sender im Zattoo Plus-Pay-Angebot%%%

Die Turner-Programme TNT Film, TNT Serie und TNT Comedy ergänzen ab sofort das Zattoo Plus-Paket. Alle drei Sender stehen als Live-Stream in HD-Qualität zur Verfügung. Damit beinhaltet das Paket insgesamt 21 TV-Sender, davon 14 in HD-Qualität. Zattoo Plus lässt sich für 9,90 Euro im Monat zu einem Zattoo Premium- oder Zattoo Ultimate-Abo hinzu buchen.

"Die Nachfrage nach hochwertigen TV-Inhalten steigt und Zuschauer sind zunehmend bereit, für ihren Interessen entsprechende Inhalte zu bezahlen. Hier zeigt sich, wie Video-on-Demand-Dienste wie Netflix und Musik Streaming-Dienste wie Spotify die Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte beeinflusst haben", so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo mit Hauptsitz Zürich. "Die drei TNT-Sender werten unser Zattoo Plus-Paket weiter auf, so dass sich Zattoo auch im Bereich Pay TV zu einer Alternative zu klassischen TV Verbreitungswegen entwickelt."