%%%Heise Medien führt Magazin-übergreifende Digital-Flatrate ein%%%

Heise Medien, Hannover, baut seinen Paid Content-Bereich aus und startet jetzt mit heise+ ein neues Bezahlangebot. Für monatlich 9,95 Euro kann man ab sofort alle Artikel aus allen sechs Heise-Magazinen auf allen Geräten im Browser lesen. Der erste Monat ist gratis. Darüber hinaus bietet das digitale Abo rund um IT und Technik unter dem Claim 'Immer mehr wissen.' von einer eigenen Redaktion kuratierte Inhalte sowie exklusive neue Artikel. Der Zugang zur Website heise online bleibt nach wie vor kostenfrei.

Das neue Bezahlmodell heise+ ist zentraler Bestandteil der Digitalstrategie von Heise Medien. "Mit heise+ wollen wir ein nachhaltig profitables Standbein schaffen, das uns auch im Digitalgeschäft in direkten Kontakt zu unseren Kunden bringt, diese langfristig an uns bindet und digitale Vertriebserlöse generiert. Dabei setzen wir auf das, was wir am besten können: Qualitätsjournalismus.", erklärt Falko Ossmann. Der Chief Digital Officer Heise Medien war im September 2017 angetreten, um das digitale Wachstum weiter auszubauen. "In den ersten beiden Wochen konnten wir bereits 33.600 Abonnenten zählen. 29.900 von ihnen können als Mehrfachabonnenten der Heise-Titel heise+ lesen, 3.700 Abonnenten haben wir neu hinzugewonnen." Hinter heise+ steht die Kompetenz der Fachredaktionen heise online, c’t, iX, Technology Review, Mac & i, Make und c’t Fotografie.