%%%Discovery Deutschland startet neuen Sender in Österreich auf Astra%%%

Der Mediendienstleister MX1 gab heute bekannt, dass die Zusammenarbeit mit dem in München ansässigen Medienunternehmen Discovery Deutschland verlängert und ausgebaut wurde. Im Rahmen der Vertragsverlängerung übernimmt MX1 weiterhin das Playout- und Content-Management der SD- und HD-Sender von Discovery Deutschland.

Zu den Sendern von Discovery Deutschland in SD und HD zählen TLC, DMAX, Animal Planet, Discovery Channel und Shop 300 in Deutschland sowie die SD-Kanäle DMAX Austria und seit 01.01.2019 neu TLC Austria in Österreich. Der neue Sender TLC Austria wird ebenfalls über Astra-Satellit auf der Orbitalposition 19.2° Ost übertragen und kann nun auch von über 118 Millionen TV-Haushalten in Europa empfangen werden.

Discovery Deutschland nutzt die integrierte Medienplattform 'MX1 360', um lineare Bewegtbildinhalte zu verwalten und bereitzustellen. Die Plattform bildet den gesamten Prozess von der Verwaltung und Aufbereitung der von Discovery angelieferten fertigen Programminhalte bis zu deren Auslieferung in Multi-Screen-Formaten in einer Benutzeroberfläche ab.