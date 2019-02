%%%30 Jahre Eurosport - Sender im Jubiläums-Outfit%%%

Der paneuropäische TV-Sender Eurosport feiert heute seinen 30. Geburtstag: Am 5. Februar 1989 wurde der Kanal gestartet und die erste Sendung on-air ausgestrahlt.



Zum 30-jährigen Bestehen zeigt sich Eurosport im besonderen Look mit Jubiläumslogo und einer speziellen Markenidentität, die eine Hommage an den Spirit und an die Sportstars von 1989 ist. Zu sehen sind die speziellen Promos auf allen Eurosport Plattformen – linear, digital und auf den Social-Media-Kanälen. Zudem hat Eurosport spezielle Kurz-Clips kreiert und zeigt aus dem Senderarchiv zahlreiche Eurosport-Momente aus dem Gründungsjahr mit den Sportgrößen von 1989.

Jean-Briac (JB) Perrette, Präsident und CEO von Discovery International, betont: "Eurosport widmet sich seit 30 Jahren dem Sport und erweist sich immer wieder als Pionier in der Sportberichterstattung und wird den Markt weiterhin mit Innovationen bereichern und verändern. Wir sind unglaublich stolz auf das, was dieses Unternehmen erreicht hat, und es ist ein Beleg für die Vision, Leidenschaft und Hingabe vieler Menschen im Laufe der Jahre, dass Eurosport weiterwächst und nun mehr Menschen über mehr Bildschirme als je zuvor erreicht."