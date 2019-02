%%%Telegraph Media Group Limited setzt auf Google Cloud-Technologie%%%

Das britische Medienhaus Telegraph Media Group Limited setzt künftig vollständig auf die Technologie von Google Cloud. Ziel ist es, die eigenen Angebote und Services für Leser und die Abläufe im Unternehmen weiter zu optimieren sowie noch "umweltfreundlicher zu agieren". Daher migriert 'The Daily Telegraph' im Laufe des Jahres 2019 alle Abläufe der Medienproduktion zur Google Cloud Platform (GCP).

Zudem vertraut das Unternehmen auf die Künstliche Intelligenz (KI) von Google Cloud, um zahlreiche Prozesse zu verbessern: So werden schriftliche und visuelle Inhalte mithilfe von KI klassifiziert. Auf diese Weise sollen die Journalisten schneller relevante Informationen und Bildmaterialien finden.

Zudem bietet die 'My Telegraph'-App (derzeit live in der Beta-Version) registrierten Lesern personalisierte Nachrichten, die auf ihre Interessen oder favorisierte Journalisten zugeschnitten sind. Auch ein optimales Management der Druckauflagen ist für das Verlagshaus wichtig: Die Kombination aus Cloud und maschinellem Lernen ermöglicht 'The Telegraph', die Nachfrage nach gedruckten Zeitungen besser vorherzusagen und so die Remittenden zu minimieren.