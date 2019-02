%%%Bauer Media Group erweitert Radio-Portfolio in Großbritannien%%%

Die Hamburger Bauer Media Group hat in Großbritannien die Übernahme von Celador Radio und Lincs FM Group bekannt gegeben. Celador Radio verfügt über 25 Lizenzen für die Sendegebiete East Anglia, Thames Valley, Solent und im Südwesten. Die Lincs FM Group umfasst neun Lizenzen in Lincolnshire, Yorkshire und Rutland.

Paul Keenan, CEO von Bauer Media UK und European Radio, sagt: "Radio erzielte im vergangenen Jahr Rekordumsätze und übertraf weiterhin die Erwartungen der Werbetreibenden, was nachweislich positive Auswirkungen auf die Gattung in einem unsicheren Umfeld zeigt." Die Sender von Celador und Lincs FM Group erweitern das bestehende Bauer-Radio-Portfolio in UK um 1,1 Millionen wöchentliche Hörer.

Bauer hat sich bereit erklärt, die Kanäle The Breeze und Sam FM in der Region Solent und KCFM in Yorkshire an Nation Radio zu verkaufen, da man in diesen Märkten bereits mit Wave 105.2 FM und Viking Radio tätig ist.