%%%Out of Home wächst weltweit als einziges klassisches Medium konstant weiter%%%

Die Werbeinvestitionen in Print, Radio und TV stagnieren oder sinken, Out of Home-Medien dagegen erfreuen sich auf der ganzen Welt bei den Werbungtreibenden steigender Beliebtheit - das zeigt IPG Mediabrands in einem neuen 60-seitigen Report, der die Entwicklung von OOH in 70 Ländern unter die Lupe nimmt.

Global betrachtet, stiegen die OOH-Werbeeinnahmen seit 2010 jährlich im Schnitt um 4,1 Prozent auf aktuell 31 Milliarden Dollar (2018). Die Spendings in nicht-digitalen traditionellen Medien wie Print, TV oder Radio stagnierten dagegen (+0,4 Prozent im Berichtszeitraum). Für die kommenden fünf Jahre sagt Magna, das Prognosetool von IPG Mediabrands, für OOH ein globales Wachstum von 2,8 Prozent pro Jahr voraus. Die klassischen Medien dagegen müssen laut Magna mit Einbußen von minus 1,7 Prozent rechnen.

Wachstumstreiber sind u.a. die Internet- und Technologieriesen: Google, Amazon, Facebook, Apple und Netflix sowie regionale E-Commerce oder Social Media-Unternehmen hätten ihre Ausgaben in traditionellen Branding-Medien deutlich erhöht, so der Report. In vielen Märkten gehören sie zu den Top-Spendern.

Untersucht wurde auch die Entwicklung des Media-Inventars, beispielsweise durch Investitionen in neue digitale OOH-Flächen. Weltweit gebe es heute mehr als 300.000 digitale Werbeeinheiten - nahezu doppelt so viel wie noch vor vier Jahren (160.000). Zugleich konsolidiert sich die Branche: Die drei weltweit führenden OOH-Vermarkter kontrollieren Ende 2018 im Schnitt 63 Prozent des gesamten OOH-Werbeumsatzes in den Top 20-Märkten. In Großbritannien und Australien stieg der Marktanteil sogar auf rund 90 Prozent.

Der vollständige Report kann unter bestellt werden.