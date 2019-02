%%%'der Freitag' feiert sein zehnjähriges Bestehen unter Verleger Jakob Augstein%%%

Im Februar 2009 erschien die Berliner Wochenzeitung 'der Freitag' unter ihrem neuen Verleger Jakob Augstein erstmals mit aufgefrischtem Layout und dem Untertitel 'der Freitag - Das Meinungsmedium'. Begleitet wurde die Blatt-Renovierung damals von einem veränderten internet-Auftritt, der auf ein innovatives Community-Konzept und eine konsequenten Verzahnung von Print und Online setzte.

In der morgigen Ausgabe 6/2019 erscheint aus Anlass des Jubiläums ein achtseitiger Sonderteil mit u.a. einem Gespräch mit Guillaume Paoli und Cornelia Koppetsch über den Kurs der Zeitung und einer Rückschau auf 10 Jahre freitag.de-Community.

Verleger Jakob Augstein, der auch Mitgesellschafter beim 'Spiegel' ist, sagt zur Ausrichtung und Zukunft seiner Zeitung: "In den vergangenen zehn Jahren haben wir eine drastische Veränderung der politischen Landschaft erlebt. Und ob man nun beispielsweise an den Klimawandel oder die Frage der sozialen Gerechtigkeit denkt - wir stehen vor großen Herausforderungen, und ich glaube, dass 'der Freitag' in der aktuellen Lage umso mehr als kritische, linksliberale Stimme gebraucht und geschätzt wird."

Die Aboauflage der Wochenzeitung hat sich seit dem Relaunch im 1. Quartal 2009 mehr als verdoppelt, der Anzeigenumsatz weist im Vorjahresvergleich erneut ein Plus auf (über 5 %), und in den Social Media erreicht 'der Freitag' mittlerweile über 275.000 Fans und Follower.