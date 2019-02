%%%'TV Movie' künftig mit Streaming-Guide%%%

Ab Ausgabe 4/2019 (ET: 8.2.) bietet 'TV Movie' laut der Bauer Media Group "als erstes TV-Magazin in Deutschland" einen umfassenden Überblick über aktuelle Streaming-Angebote. Mithilfe eines innovativen Streaming-Guides können Leser ab sofort direkt erkennen, auf welchem Portal sie Filme und Serien auch 'on demand' schauen können. Dieser neue Service zieht sich durch alle Programmseiten von 'TV Movie'.

"Wer mehr von seiner Lieblingsserie sehen möchte, kann jetzt direkt erkennen, auf welchem Streaming-Dienst oder in welcher Mediathek er diese finden kann", erklärt 'TV Movie'-Chefredakteur Uwe Bokelmann.