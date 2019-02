%%%Funke Mediengruppe stellt Regional- und Lokal-Medien neu auf%%%

Deutschlands führendes Medienhaus im Bereich der Regional- und Lokal-Medien, die Funke Mediengruppe mit Stammsitz in Essen, hat ein Programm mit dem Namen FUNBKE 2022 verkündet, dass mit agilen Strukturen und Prozessen den Shift in die digitale Medien-Welt beschleunigen soll und zugleich durch die Senkung von Kosten für die Mittel sorgen soll, die für weitere Investitionen in die digitalen Arbeitswelten erforderlich sind.

Ein solcher Prozess ist zwangsläufig mit dem Abbau von Arbeitsplätzen verbunden - quer durch alle Bereiche. Die ökonomischen Umfeld-Faktoren sind nicht nur seit langem bekannt, sondern auch sich- und spürbar. Die wichtigen Werbe-Erlöse (stellten zu guten Zeiten bis 70 Prozent der Gesamt-Einnahmen dar - heute landen diese Werbegelder Beo Google, Facebook & Co.) sinken bei den traditionellen Medien weiter, die Vertriebserlöse sind dank deutlicher Preis-Erhöhungen deutlich stabiler, doch auch hier weist der Trend zumindest für die gedruckten Angeboten nach unten. Die hochgelobten Digital-Erlöse bewegen zwar deutlich nach oben, sind aber im Vergleich mit dem früheren Print-Paradies nach wie vor eher eine karge Dornen-Landschaft (viel Arbeit/Aufwand für wenig Geld).

Der Blick auf die Kostenseite zeigt die Zwangsjacke, in der vor allem die traditionellen Medien-Häuser stecken. Das schlagen zu Buche: der unbestreitbar vernünftige Mindestlohn (ist gerade wieder gestiegen), die höheren Papier-Preise sowie die Begleitkosten der DSGVO.

Das Programm FUNKE 2022

Für das Programm FUNKE 2022 stehen folgende Punkte auf der To-do-Liste: Forcierung des Ausbaus digitaler journalistischer Bezahl-Modelle. Hier wurde unter der Leitung von Dr. Ruth Betz und Carsten Erdmann die Stabsstelle Digitale Transformation eingerichtet. Dort werden die User-First-Projekte koordiniert und agile Prozesse initiiert. Das im September 2018 gestartete Modell Hamburger Abendblatt (Digital-Abos) soll in Nordrhein-Westfalen, in Berlin sowie in Braunschweig und Thüringen eingeführt werden Laut GF Ove Saffe (ist für das Zeitungsgeschäft zuständig) sind die Abschlüsse der Digital-Abos in Hamburg seit Juli 2018 um 300 Prozent gesteigert worden. Auch in NRW ist bereits eine dynamische Positiv-Entwicklung erkennbar.

Da die beiden Druck-Standorte in Essen und Hagen jeweils nur zur Hälfte ausgelastet sind, wird es künftig nur noch den Standort in Hagen geben. Einschnitte sind zudem bei den Lokal-Medien geben: in Braunschweig werden die Wochenblatt-Aktivitäten reduziert, in Hamburg wird für die Wochenblätter eine zentrale Redaktion eingerichtet.

Bei der Berliner Morgenpost wird die Kompakt-Ausgabe eingestellt und in Thüringen wird geprüft wie vor allem die LeserInnen in ländlichen Gebieten mit digitalen Angeboten versorgt werden können.

Stellen-Abbau /-Optimierung bei Redaktionen, Vertrieb, Vermarktung und Verwaltung

In Essen und Berlin werden redaktionelle Arbeitsplätze abgebaut sowie ausgelagert. Letzteres betrifft vor allem die Service-Ressorts. Fr die Bereiche Werbe-Vermarktung, Vertrieb sowie Verwaltung kündigt Ove Saffe ebenfalls Anpassungen an, die einen Stellen-Abbau beinhalten.