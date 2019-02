%%%Axel Springer präsentiert erste Test-Ausgabe von 'Bild Politik'%%%

Der Berliner Axel Springer-Konzern hat in Hamburg die morgen (8. Februar 2019) erscheinende erste Testausgabe seiner neuen Wochenzeitschrift 'Bild Politik' vorgestellt.

Das Politikmagazin von 'Bild' ist zunächst jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. Die Erstausgabe der Zeitschrift im kompakten Magazinformat umfasst 52 Seiten. 'Bild Politik' gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von Axel Springer.

Der Test wird von Objekt- und Redaktionsleiterin Selma Stern, 33, und Nikolaus Blome, 55, ebenfalls Redaktionsleiter 'Bild Politik' sowie Politikchef und stellvertretender Chefredakteur 'Bild', verantwortet. Beide haben das Konzept des Magazins gemeinsam entwickelt.

Der Heft-Launch wird von einer regionalen Einführungskampagne mit verschiedenen Motiven unterstützt. Die beiden zentralen Claims "Wenn Sie die Politik nicht mehr verstehen, muss es nicht an Ihnen liegen." und "Kann man hassen. Kann man lieben. Muss man wissen.", stellen das Grundanliegen von 'Bild Politik' in den Mittelpunkt, die wichtigsten Fragen der Woche für den Leser "klar und strukturiert zu beantworten".

Die Kampagne wurde von 'Bild' in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur Feinbrand entwickelt.