%%%Meininger Verlag erwirbt die Messen 'Finest Spirits' und 'Braukunst Live'%%%

Der Meininger Verlag mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße übernimmt ab sofort die Markenrechte der beiden Genussmessen 'Finest Spirits' und 'Braukunst Live' vom Gründer und Veranstalter Frank-Michael Böer. Damit erweitert der Verlag sein Portfolio um zwei etablierte Veranstaltungen. Meininger will mit dem Kauf seine Stellung als "führendes Medienunternehmen mit dem Schwerpunkt Wein- und Getränkebranche" ausbauen. Beide Messen finden in München statt.

'Finest Spirits' ist eine Messe für Premiumspirituosen mit internationalem Festivalcharakter. 'Braukunst Live' startete 2012 als erste Messe für Craft Beer. Heute zählt das Event laut Verlag zu den größten seiner Art in Europa. Erst kürzlich hatte Meininger die jährlich in München stattfindende Weinmesse Forum Vini gekauft.