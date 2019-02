%%%Burda investiert erneut in die Fashion-Plattform Zilingo%%%

Hubert Burda Media, München, investiert in Südostasien zum dritten Mal in die Fashion-Plattform Zilingo. Burdas Investment-Einheit BurdaPrincipal Investments (BPI) beteiligte sich an der 226 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde (Series D) neben Sequoia Capital, Temasek, EDBI und Sofina und weiteren bestehenden Investoren. Diese Runde folgt auf Zilingos 54 Millionen US-Dollar der Serie C, die das Unternehmen im vergangenen April einsammeln konnte, wodurch sich das insgesamt aufgenommene Kapital auf 308 Millionen US-Dollar erhöht.

Das Unternehmen wird das neue Kapital für den Ausbau der Infrastruktur und die Fortentwicklung der Technologie verwenden, die für die weitere Digitalisierung der Lieferkette für Mode- und Beauty-Produkte erforderlich ist. Zilingo plant, 2019 in zusätzliche Märkte zu expandieren, wie die Philippinen, Indonesien und Australien. CEO Ankiti Bose und CTO Dhruv Kapoor haben Zilingo im April 2015 gegründet.