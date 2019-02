%%%Xing-Betreiberfirma plant Umbenennung in New Work SE%%%

Das in Hamburg ansässige Unternehmen Xing SE, das unter anderem das Karrierenetzwerk Xing betreibt, will sich einen neuen Namen geben und künftig unter New Work SE auftreten. Das teilte das Unternehmen am Montag (11.2.19) in einem Blog-Eintrag mit.

Mit der Namenänderung vollzieht Xing SE einen Strategiewechsel: Künftig soll sich die Holding verstärkt im Themenbereich der digitalen Arbeitswelt positionieren. Aus diesem Grund werde der neue Begriff New Work die Klammer für alle Firmenaktivitäten bilden, so Thomas Vollmoeller, Vorstandsvorsitzender von Xing, in dem Online-Beitrag.

Die von dem Unternehmen betriebenen Plattformen Xing, Kununu und Prescreen bleiben aber unter ihrem bisherigen Namen bestehen. Noch ist die Umfirmierung nicht in trockenen Tüchern: Die Aktionäre müssen auf der Hauptversammlung im Juni noch zustimmen. Die Xing SE ist mehrheitlich im Besitz des Hubert-Burda-Verlags mit Sitz in München.