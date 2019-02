%%%Cover des Monats Januar 2019: 'Barbara' im Nacktsuit karikiert Schönheitsideale%%%









Hier geht es zur Heft-Bestellung.

Die Fernsehmoderatorin, Sängerin und Blattmacherin Barbara Schöneberger landet bei unserem Zeitschriftenwettbewerb 'Cover des Monats' im Januar 2019 mit der G+J-Frauenzeitschrift 'Barbara' einen Überraschungserfolg: Die Stilikone posiert im Kleid der besonderen Art – im Nacktsuit – auf dem Titel ihrer Zeitschrift und veräppelt so auf ihre typisch ironische Art das Thema 'Schönheitsideale'.Ein Cover das laut den Blattmacherinnen heftige Reaktionen bei den 'Barbara'-Fans hervorrief, bei unserer Expertenjury jedoch durchgängig viel Lob einfuhr.Das sagt die Jury zum Gewinner-Cover 'Barbara' 33/2019:, Creative Director bei Saatchi & Saatchi, Düsseldorf: "Ein echter Hingucker – vor allem, weil man nicht schnell genug weggucken kann.", Creative Director beim Büro Freihafen Hamburg: "Charmant. Barbara macht nicht nur alles mit, es wird von ihren ideenreichen Kollegen auch richtig gut in Szene gesetzt. Mach' das erstmal mit einem Testimonial!", Geschäftsführerin Kreation bei Butter: "Mit Humor und Selbstironie inszeniert sich Barbara Schöneberger. Eine starke Frau auf einem starken Titel.", Geschäftsführender Gesellschafter von BrawandRieken: "Barbara ist einfach cool, egal was sie macht. Unabhängig, selbstbewusst, frech und dann auch noch so viel Talent... irgendwie unfair ;-).", Associated Creative Director bei Havas: "Frau Schöneberger zeigt wieder einmal auf direkte und sympathische Weise wo das Problem in der heutigen Gesellschaft liegt. Mit Mut gegen Körperkult und geringes Selbstbewusstsein und für die Individualität.", Geschäftsführer Kreation VasataSchröder: "Da muss man zweimal hingucken! Dieser Titel ist ein tolles Statement. Und man nimmt es Barbara Schöneberger auch ab. Gut, dass sie sich das sonst übliche Lachen verkniffen hat.", Executive Creative Director bei Peter Schmidt Group: "Danke für ein Covermodell, was nicht wie alle anderen glatt gezogen und gestylt ist, gerade in der Diät-Saison der Redaktionen ein wunderbarer Gegenpol: Genau! Wer entscheidet eigentlich, was normal ist?", Creative Director Visual Design bei Cocomore: "Den Machern des Playboys muss beim Anblick dieses Covers im ersten Augenblick das Herz stehen geblieben sein: Die Schöneberger nackt auf einem anderen Magazin-Cover! All das Bitten und Betteln, all die Blumensträuße waren vergebens! Geniale Idee mit Augenzwinkern - typisch Schöneberger!"Alle Ergebnisse und Statements gibt es unter www.cover-des-monats.de Außerdem erfahren 'new business'-Abonnenten in der kommenden Ausgabe (Nr. 8/2019) mehr über die Entstehung des Gewinner-Covers: Barbara Schöneberger, Editor at Large, und Redaktionsleiterin Stefanie Hellge geben Einblick in das Making-of und Schöneberger sagt, wie sie zum Titelthema 'Stimmt was nicht?' persönlich steht.