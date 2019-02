%%%dfv Mediengruppe übernimmt 'Zeitschrift für Neues Energierecht'%%%

Die dfv Mediengruppe, Frankfurt am Main, hat sich rückwirkend zum 1. Januar 2019 den Produktionsauftrag der 'Zeitschrift für Neues Energierecht' (ZNER) gesichert. Bislang war der Ponte Press Verlag Herausgeber des Fachblatts. Das in Bochum ansässige Unternehmen hatte zuvor alle Rechte am Titel an die eigens dafür gegründete ZNER Stiftung - Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts übertragen, mit der die dfv Mediengruppe eine langjährige Lizenzvereinbarung getroffen hat.

Die 'Zeitschrift für Neues Energierecht' behandelt sechs Mal pro Jahr relevanten Rechtskonflikte um erneuerbare Energien in Form von Aufsätzen, Dokumentationen und Besprechungen von Gerichtsurteilen. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Dr. Peter Becker.

"Mit der Übernahme stärkt die dfv Mediengruppe ihre Position in einer Branche, die in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird", erklärt Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter Recht & Wirtschaft. "Die ZNER stellt eine perfekte Ergänzung zu den bereits bei uns erscheinenden Zeitschriften 'Netzwirtschaften & Recht' (N&R), der 'Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht' (ZfU) sowie einem umfangreichen Buchprogramm mit den Werken von Prof. Säcker dar. Künftig decken wir nahezu die gesamte Klaviatur des Energie- und Umweltrechts ab."

Darüber hinaus hat die dfv Mediengruppe Prof. Dr. Jens M. Schmittmann zum Chefredakteur der Fachmagazine 'Betriebs-Beraters' sowie des 'Steuerberaters' berufen. In der neu geschaffenen Position berichtet er an Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter des Verlagsbereiches Recht und Wirtschaft, und arbeitet eng mit Dr. Martina Koster, geschäftsführende Redakteurin des 'Betriebs-Berater', und der Redaktion, zusammen. Gemeinsam sollen sie das Angebot der juristischen Fachmedienmarke 'Betriebs-Berater' weiter auszubauen.