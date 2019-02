%%%WallDecaux führt digitales Innenstadtnetz in Hamburg ein%%%



WallDecaux erweitert das bisherige Digital Deluxe Net in Hamburg um weitere 50 digitale City-Light-Posterflächen. (Foto: WallDecaux)

Das Außenwerbe-Unternehmen WallDecaux, Berlin, startet heute (14.2. 2019) Digital City Net (DCN) in Hamburg. Neben Standorten rund um die Alster sind nun auch Stadtteile wie St. Pauli, Schanze, Eppendorf und Winterhude an das digitale Out-of-Home-Netz angebunden. Damit erweitert der Dienstleister das bereits seit 2015 in der Hansestadt bestehende Digital Deluxe Net (DDN) um weitere 50 digitale City-Light-Poster-Flächen (DCLP). Das bisherige Netz bot Werbemöglichkeiten an den frequenzstärksten Straßen in der Innenstadt.

Mit dem neuen digitalen Innenstadtnetz können Angebotskampagnen künftig mit tagesaktuellen Motiven kombiniert werden. Zudem ermöglicht die Technologie eine flexibler Konsumentenansprache, in dem zu verschiedenen Tageszeiten veränderte Motive eingesetzt werden.

"Mit unserem Digital City Net gehen wir einen weiteren Schritt in der Digitalisierung der Stadt, vom reinen Zentrum in die breitere Innenstadtfläche", so Andreas Prasse, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb von WallDecaux. Unternehmen können damit ihre Zielgruppe noch individueller und zielgerichteter ansprechen.