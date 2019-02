%%%Amazon Prime Video kündigt neue Serien-Offensive an%%%

Der US-Konzern Amazon hat bestätigt, dass über 20 neue 'Prime Originals' in Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Indien, Mexiko und Japan in Produktion gehen werden. Ein Großteil der geplanten Serien wird nicht nur in den Produktionsländern, sondern auch zum Streaming für ein globales Publikum bei Prime Video weltweit verfügbar sein. Teil des umfangreichen Katalogs wird das neue deutsche Prime Original 'Wir Kinder vom Bahnhof Zoo'. Die Serie basiert auf den autobiografischen Memoiren von Christiane F. aus dem Jahr 1978 und ist eine moderne Neuerzählung der Geschichte um Christiane F. und ihren dysfunktionalen Freundeskreis im West-Berliner Drogenmilieu der 70er-Jahre.

Als Autoren und Produzenten der neuen Prime Originas fungieren unter anderem Annette Hess, Oliver Berben und Constantin Television aus Deutschland , Jane Featherstone, Naomi de Pear und Naomi Alderman aus Großbritannien sowie Nicola Guaglianone, Menotti & Wildside (Italien), María Dueñas & Atresmedia Studios (Spanien), Adolfo Martinez Perez & Zebra Producciones (Spanien), Bambu (Spanien), Amritpal Singh Bindra & Still and Still Media Collective (Indien), Amit Kumar & Asif Kapadia (Indien), Sudip Sharma & Clean Slate Films (Indien), Ali Abbas Zafar (Indien), Sapan Verma & OML (Indien), Vice Media Japan (Japan), Dynamo, Corazon Films & 3Pas (Mexico).

"Wir freuen uns zu bestätigen, dass über 20 neue Prime Originals in sieben Ländern auf drei Kontinenten in die Produktion starten. Wir wissen dass unsere Zuschauer, egal in welchem Teil der Welt sie Prime Video streamen, authentische Geschichten sehen möchten, die in ihrem eigenen Land spielen und Charaktere zeigen, die ihre eigenen Erfahrungen und Vielfalt widerspiegeln", sagt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Indem wir Kreativen und Geschichtenerzählern rund um den Globus eine Stimme geben, können wir ihre Visionen für unsere Prime-Mitglieder weltweit zum Leben erwecken."