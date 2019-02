%%%Nannen Preis: Verleihung mit neuem Konzept%%%

Transparenz statt Glamour-Party: Als Stifter des 'Nannen Preis' will Gruner + Jahrs 'Stern' auf die aktuelle Debatte um die Glaubwürdigkeit des Journalismus mit einem veränderten Konzept reagieren. So erweitert die Zeitschrift in diesem Jahr ihre traditionelle Award-Verleihung und gibt der Öffentlichkeit bei einem 'Tag des Journalismus' einen umfassenden Einblick in den Nannen Preis-Wettbewerb.

Am 25. Mai 2019 lädt das Magazin ganztägig in das Gruner + Jahr-Verlagshaus in Hamburg ein, zu Diskussionen, Vorträgen und Werkstattgesprächen. Nominierte stellen dort ihre Beiträge vor, Juroren erläutern ihre Beurteilungskriterien. Zugleich geben Journalisten unterschiedlicher Medien Einblicke in ihre Arbeiten, diskutieren über professionelle Standards und stellen sich den Fragen des Publikums. Führungen - etwa durch die 'Stern'-Dokumentation - runden das Programm ab.

Die Preisübergabe stellt den Höhepunkt und Abschluss des Tages dar. Ausgezeichnet werden die besten Beiträge 2018 in sieben Print-, Web- und Foto-Kategorien.



Bereits 2018 hatte der 'Stern' zu einem 'Tag des Journalismus' in den Verlag geladen, mit zahlreichen Veranstaltungen rund um die Redaktion.