Axel Springer: Neue Verlagsleitung für 'Bild'-Gruppe



Neu in der Verlagsleitung der 'Bild'-Gruppe: Andreas Conradt und Bettina Formen, stellvertretende Verlagsleiter, unterstützen Verlagsleiterin Carolin Hulshoff Pol (mitte) (Fotos: Axel Springer SE)

Der Axel Springer-Konzern in Berlin hat eine neue Verlagsleitung für die 'Bild'-Gruppe ernannt. Das Führungsteam um Carolin Hulshoff Pol, 40, ergänzen Andreas Conradt, 40, und Bettina Formen, 43, die beide künftig als stellvertretende Verlagsleiter fungieren. Conradt, bislang General Manager von 'Bild Regional', verantwortet ab sofort im Führungsgremium 'Bild Regional'. Fromm trägt die Verantwortung für die 'Bild am Sonntag', die Markenkooperationen und das Lizenzgeschäft. Sie war bislang General Manager für die 'Bild am Sonntag'.

Zum Team für 'Bild Regional' gehören Alexandra Braun, 36, General Manager für die B.Z. sowie 'Bild Ost', Petra Polley, 49, General Manager für 'Bild Bayern' und Daniel Pichutta, 36, als General Manager für 'Bild Nord' und Projekte. Neu hinzu kommt Alexandra Leppert, 32, als General Manager für 'Bild NRW'.

Lena Gericke, 33, übernimmt kommissarisch das General Management für 'Bild Südwest'. Sie tritt die Nachfolge von Barbara Hunger, 53, an, die Ende 2018 laut Verlagsangaben auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Ein weiterer Neuzugang ist Selma Stern. Die 33-Jährige verantwortet als Objektleiterin den Test von 'Bild Politik ist. Sie übt zudem gemeinsam mit Nikolaus Blome, 55, stellvertretender Chefredakteur von 'Bild', die Redaktionsleitung für das Magazin aus.