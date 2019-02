%%%Apotheken-Titel 'My Life' erhöht Startauflage auf 1,15 Millionen Exemplare%%%

Die Apotheken-Kundenzeitschrift 'My Life' – deren Launch die Branche mit Spannung im April 2019 erwartet – wird mit einer höheren Auflage an den Start gehen. Statt einer Million Hefte sollen 1,15 Millionen Stück gedruckt werden. Als Grund geben die Herausgeber die hohe Resonanz auf den 'Zukunftspakt Apotheke' an. Über 6.000 Apotheken hätten schon das Marketing-Paket, das auch die Vorbestell-Plattform Ihre.Apotheken.de umfasst (hier mehr), gebucht. Das Magazin wird in einem gemeinsamen Joint Venture von der Apothekengenossenschaft Noweda und Hubert Burda Media produziert. Die Gesundheitszeitschrift soll alle 14 Tage erscheinen und in teilnehmenden Apotheken kostenfrei ausliegen.

Dr. Michael P. Kuck, Vorstandsvorsitzender Noweda, sagt: "Die große, positive Resonanz bestätigt die Richtigkeit und Wichtigkeit des 'Zukunftspakts Apotheke' und bestärkt uns in unserem erklärten Ziel, die Vor-Ort-Apotheken als unverzichtbaren Teil der sozialen Infrastruktur in unserem Land mit vereinten Kräften nachhaltig zu unterstützen."

