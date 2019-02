%%%Vice Media konzentriert sich in der DACH-Region künftig auf seine Kernmarke%%%

Das Medienunternehmen Vice Media, Standorte in Deutschland unter anderem in Berlin und Düsseldorf, hat angekündigt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz künftig verstärkt auf seine Kernmarke Vice.com zu setzen. Von den Umstrukturierungen sind die Ableger von Vice wie 'Noisey' oder 'Motherboard', aber auch weitere Online-Plattformen wie 'Munchies', 'i-D' und 'Broadly' betroffen. Laut dem Branchendienst Meedia soll die redaktionelle Produktion an externe Partner ausgegliedert werden. Die bisherigen Mitarbeiter der Titel werden stattdessen künftig hauptsächlich für Vice tätig sein.

Im Zuge des Strategiewechsels kommt es auch zu organisatorischen Veränderungen an den Standorten. So will Vice etwa die Vermarktung und den Vertrieb an den Standorten Berlin und Düsseldorf ausbauen.