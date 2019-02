%%%TV-Wartezimmer steigert Werbeumsätze 2018 um 90 Prozent%%%

TV-Wartezimmer, ein Anbieter für digitale Arzt-Patienten-Kommunikation mit Sitz in München, erwirtschaftete im vergangenen Jahr Netto-Mediaumsätze in Höhe von zwei Millionen Euro – ein Plus von 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie das Health-TV-Network mitteilte, stieg die Anzahl der Neukunden an (+ 60 %). Im Jahr 2018 warben erstmals Unternehmen wie CP GABA, ARAG oder die Paul Hartmann AG im Programm.

"TV-Wartezimmer hat sein stärkstes Vertriebsjahr der 15-jährigen Firmengeschichte hinter sich", sagt Claudius von Soos, Leiter Media-Sales bei TV-Wartezimmer. "Uns ist es gelungen, die Relevanz des Touchpoints bei den Werbekunden deutlicher zu machen." Als Erfolgsfaktoren nennt er vor allem die klar definierte Zielgruppe, die in der Wartesituation offen für Werbung sei, eine ablenkungsarme Umgebung, sowie Selektions- und Targeting-Möglichkeiten und Brand-Safety-Umfelder im Programm.

In diesem Jahr sind weitere Service- und Mediaangebote für Werbekunden geplant. So sollen in Kürze Werbebotschaften im Rahmen des Wetters nach Wetterlage, Uhrzeit oder Anlass angeboten werden. Zudem will sich das Unternehmen in 2019 eine neue Station ID zulegen.

TV-Wartezimmer wurde 2003 gegründet und verfügt über mehr als 7.000 installierte Systeme in deutschsprachigen Arztpraxen und Kliniken. Das Programmangebot, das unter anderem Patientenfilme über Vorsorgemöglichkeiten und Therapieformen bietet,erreicht nach Sender-Angaben pro Monat mehr als sieben Millionen Zuschauer.