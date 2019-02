%%%Arte präsentiert Programmschwerpunkt 'Europa'%%%

Auf einer Pressekonferenz in Hamburg hat der Kulturkanal Arte heute (18.2. 2019) seinen aktuellen 'Europa'-Themenschwerpunkt und weitere ausgewählte Programmhighlights des ersten Halbjahres vorgestellt. Herzstück der Europa-Reihe ist das Dokumentarfilm-Großprojekt '24h Europe - The Next Generation'. Die internationale Koproduktion, auf die Produzent Thomas Kufus in Hamburg näher einging, rückt die jungen Generationen Europas in den Fokus und begleitet in Echtzeit von Samstag, den 4. Mai 2019 um 6.00 Uhr morgens bis 6.00 Uhr am nächsten Tag 60 junge Menschen aus 26 Nationen. Dieses Puzzle europäischer Wirklichkeit wird am 14. Mai von der internationalen Koproduktion 'Erasmus: Europa für alle?' ergänzt, einer facettenreichen Reise durch die Erfahrungen von aktuellen und ehemaligen Teilnehmern des Förderprogramms, das eine wesentliche Rolle für die europäische Integration spielt.

Mit 'Europa 2019' startet Arte im Vorfeld der Europawahlen (im Mai) ein an die Nachrichtenredaktion angedocktes, digitales Projekt, das in den kommenden Monaten eine zentrale Anlaufstelle für Information, Orientierung und Austausch zu den Europawahlen im Web auf arte.tv/europa und auf den Social-Media-Kanälen von Arte sein wird. Auch in den zahlreichen investigativen Dokumentationen, wie beispielsweise 'Armes Huhn - Vom Frühstücksei zur Wirtschaftsflucht' oder 'Die Macht des Geldes - Wer bezahlt Europa?' werden kontroverse politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche europäische Themen noch mehr als sonst auf der Agenda stehen. Zudem rückt die Reportage-Reihe Re: im April und Mai die europäische Jugend in den Fokus.

Im fiktionalen Bereich hält der Europaschwerpunkt am 2. und 9. Mai ein außergewöhnliches Serienhighlight bereit: In 'Eden' von Dominik Moll mit u.a. Sylvie Testud, Juliane Köhler und Wolfram Koch ist ein gestrandetes Schlauchboot mit Geflüchteten an einem griechischen Strand der Dreh- und Angelpunkt einer Geschichte, die sich mit den kontrastreichen Realitäten und Lebenswahrheiten der Flüchtlingsthematik auseinandersetzt. Mit 'Eden' wird das 2013 von Arte Deutschland, SWR und Arte France initiierte deutsch-französische Koproduktionstandem fortgesetzt. Zudem wartet Arte mit europäischen Kurzfilmen und zeitgenössischen Highlights des europäischen Kinos auf, darunter Werke von Pedro Almodóvar und Aki Kaurismäki.

Arte blieb hierzulande 2018 im Zuschauermarkt auf dem Niveau des Vorjahres: Während der Marktanteil in Deutschland mit 1,1 % stabil war, erfuhr der Sender in Frankreich einen Zuwachs auf 2,4 %.