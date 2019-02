%%%GfK: Streaming-Dienste erreichten 18,8 Millionen Deutsche im vierten Quartal 2018 %%%

Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2018 nutzten rund 18,8 Millionen Deutsche (29 %) kostenpflichtige Streaming-Angebote. Im Vergleich zum dritten Quartal 2018 entspricht das einem Zuwachs von 2,3 Millionen Nutzern (+14 Prozent). Das ergab der SVOD-Tracker der GfK, Nürnberg, für den rund 2.200 Teilnehmer ab 14 Jahren zu ihrer Nutzung von kostenpflichtigen Subscription-Video-on-Demand (SVOD) befragt wurden.

Wie die Studienautoren mitteilen, dominieren in Deutschland die beiden Plattformen Netflix und Amazon Prime Video: Beide US-Player vereinen neun von zehn gesehene Streaming-Stunden auf sich. Insgesamt verbrachten deutsche Konsumenten eine Milliarde Stunden auf Paid-VoD-Plattformen.

Innerhalb der einzelnen Altersgruppen gibt es jedoch starke Unterschiede bei Nutzung von Streaming-Diensten.

Während in jüngeren Altersgruppen knapp 60 Prozent auf entsprechende Angebote zurückgreifen (14- bis 29-Jährige: 58 %; 30- bis 39-Jährige: 59 %), zeigen sich ältere Zielgruppen diesbezüglich noch zurückhaltend (50- bis 5-Jährige: 19 %, ab 60-Jährige: 4 %).

Besonders beliebt unter VoD-Kunden sind Serien: Rund 83 Prozent der Gesamtabrufe entfielen im vierten Quartal 2018 auf dieses Genre. An der Spitze des Rankings befindet sich die Serie 'The Walking Dead', die von 13 Prozent aller Nutzer im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2018 gestreamt wurde. Danach folgen 'Chilling Adventures of Sabrina' und 'Lucifer' mit jeweils neun Prozent.