%%%Sport 1 sichert sich Übertragungsrechte an eFootball.Pro League%%%

Die Sportplattform Sport 1, Ismaning, baut ihr E-Sports-Portfolio weiter aus: Bereits ab kommenden Samstag (23.2.2019) sind auf Sport1.de sowie auf dem Pay-TV-Kanal eSports1 Spiele der eFootball.Pro League zu sehen. Dazu hat das Medienunternehmen plattformneutrale Medienrechte für Live- und Highlight-Berichterstattung des laufenden Wettbewerbs in Deutschland, Österreich und der Schweiz erworben.

Die reguläre Saison der eFootball.Pro League, in der sich pro Duell jeweils Teams aus zwei Spielern gegenüberstehen, ist im Dezember 2018 gestartet und geht noch bis April 2019. "Durch die Kooperationen mit der eFootball.Pro League und der TAG Heuer Virtual Bundesliga bieten wir eSports-Fans auf eSports1 nun die gesamte Bandbreite des virtuellen Fußballs an", sagt Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH. Im Rahmen des e-Sports-Disziplin kooperiert Sport 1 mit Sportradar, einem Anbieter von Sportdaten-, Medien- und Unterhaltungslösungen.

Hinter dem Konzept der neuen Liga, die in Partnerschaft mit dem Videospiele-Hersteller Konami ins Leben gerufen wurde, steht das Unternehmen eFootball.Pro, das von Gerard Pique, Starspieler beim FC Barcelona und Weltmeister mit Spanien 2010, gegründet und geleitet. Die erste Saison der eFootball.Pro League setzt sich aus der regulären Saison mit fünf Spieltagen, den Playoffs und Finals zusammen. Insgesamt nehmen sechs europäische Topklubs an dem Wettbewerb teil, darunter mit dem FC Schalke 04 auch ein deutsches Team. Die anderen Teilnehmer sind der FC Barcelona, Celtic Glasgow, AS Monaco, FC Nantes und Boavista FC.

Mit dem Erwerb der Übertragungsrechte an der eFootball.Pro League setzt Sport 1 seine Engagement im E-Sports-Segment fort: Bereits Mitte Januar 2019 kaufte das Medienunternehmen Highlight-Rechte an der TAG Heuer Virtual Bundesliga 2018/2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ende Januar startete mit eSports 1 der erste lineare TV-Sender für E-Sports in Deutschland.