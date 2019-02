%%%Zum Tod von Karl Lagerfeld: 'Gala' und 'Stern' bringen Sonderhefte an den Kiosk%%%

Anlässlich des Todes von Karl Lagerfeld erscheinen beim Hamburger Verlag Gruner + Jahr zwei Sonderhefte. 'Gala' und 'Stern' bringen sie zeitgleich am Samstag an die Kioske. Mit einem Umfang von rund 100 Seiten und einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren berichtet das 'Stern'-Heft in zehn Kapiteln über das Leben und Wirken des Modezars. Stern'-Autor Dirk van Versendaal, der Lagerfeld über Jahre begleitete, erinnert in einem Nachruf an den Modeschöpfer, der über ein halbes Jahrhundert die Modewelt prägte. Copypreis: 6,50 Euro

Das 'Gala'-Sonderheft lässt mit opulenten Bildern und persönlichen Erinnerungen das Leben und Schaffen des Modedesigners Revue passieren. Es erscheint mit einem Umfang von 100 Seiten, in einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren und zum Preis von 4,90 Euro.