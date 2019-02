%%%Sky holt mit Champions League über zehn Prozent Marktanteil%%%

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions-League bescherte dem Unterföhringer Pay-TV-Anbieter Sky am gestrigen Abend (19.2.2019) überdurchschnittliche Quoten: 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen sich ab 21 Uhr die Partie FC Bayern München gegen den FC Liverpool linear auf Sky an. Weitere 320.000 Zuschauer schalteten die Konferenz an, in der auch das Parallelspiel zwischen Lyon und Barcelona gezeigt wurde.

Beide Übertragungen zusammengerechnet führten zu einem Marktanteil von sechs Prozent beim Publikum ab drei Jahren. In der jungen Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) kam Sky auf 10,5 Prozent. Betrachtet man nur das Bayern-Spiel, verzeichnete Sky Marktanteile von 4,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch online waren die Partien der Königsklasse gefragt: Insgesamt 290.000 Zuschauer verfolgten das Einzelspiel und die Konferenz via Sky Go. Wie Sky gegenüber 'new business' mitteilt, hätten noch nie so viele Kunden ein Fußballspiel über diesen Verbreitungsweg gesehen wie am Dienstagabend.