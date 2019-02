%%%#MyFreedomDay: CNN legt Kampagne zur Bekämpfung moderner Sklaverei neu auf%%%

Der Nachrichtensender CNN veranstaltet am 14. März wieder den "My Freedom Day", an dem junge Menschen für die moderne Sklaverei sensibilisiert werden sollen. Unter dem gleichnamigen Hashtag werden an diesem Tag weltweit Schüler dazu aufgerufen, die Frage "What makes You free" in den sozialen Netzwerken zu beantworten. Im vergangenen Jahr generierten die mit dem Hashtag verbreiteten Texte, Fotos und Videos weltweit 1.4 Milliarden Twitter-Impressionen sowie 20 Millionen Instagram-Timelines. Alle Beiträge bündelt CNN auf seinen "Freedom"-Accounts auf Twitter und Instagram sowie auf der Website CNN.com/myfreedom.

Begleitet wird die Kampagne von einem Rahmenprogramm. Die TV-Berichterstattung startet am 13. März um 18:30 Uhr mit einer halbstündigen Sondersendung, die von Zain Asher moderiert wird. Am Aktionstag zeigt der News-Kanal ab 13:00 Uhr eine #MyFreedomDay-Ausgabe des 'CNN Talk', in dem unter anderem Live-Berichte der Korrespondenten vorgesehen sind. Bereits für den 1. März um 20:00 Uhr ist die Erstausstrahlung der Dokumentation 'Troubled Waters: A CNN Freedom Project Documentary' geplant. Darin wird die verzweifelte Lage von 20.000 Kindern in Ghana thematisiert, die als Sklaven auf Fischerbooten im Volta-Stausee arbeiten.