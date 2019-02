%%%KKR übernimmt die Tele München Gruppe und kündigt Umbau an%%%

Die Investorengruppe KKR erwirbt sämtliche Anteile an der Tele München Gruppe (TMG). Das in München ansässige Medienunternehmen vertreibt internationale Spielfilmen, besitzt eigene Produktionsfirmen und ist Gesellschafter der Fernsehsender Tele 5 und RTL II. Neuer Geschäftsführer wird Medienunternehmer Fred Kogel. Dr. Herbert G. Kloiber bleibt weiter an Bord und wird die Weiterentwicklung des Unternehmens als Berater eng begleiten.



Mit dem neuen Gesellschafterwechsel geht auch eine strategische Neuausrichtung einher. Fortan legt das Unternehmen seinen Fokus auf Premium-Inhalte aus Deutschland, um den strukturellen Veränderungen im Medienmarkt zu begegnen. Gleichzeitig will die Tele München Gruppe erster Ansprechpartner für kreative Talente, TV-Sender und digitale Plattformen in Deutschland werden. Die Transaktion muss noch von den zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Geplant ist, die Übernahme im April 2019 abzuschließen. Finanzielle Details des Deals wurden nicht bekanntgegeben.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der TMG etwas Neues im Film- und TV-Geschäft zu schaffen: eine Plattform, die vom Filmset bis ins Kino und zur TV-Auswertung die komplette Wertschöpfungskette mit starker eigener Produktion abdeckt und die wir durch weitere Firmenzukäufe ausbauen werden", sagt Philipp Freise, Partner und Leiter des europäischen Investmentteams für Technologie, Medien und Telekommunikation bei KKR. "Hand in Hand mit erfahrenen Köpfen der Branche - insbesondere mit Fred Kogel als neuem CEO - bauen wir eine Plattform im Content-Markt, die die deutsche Entertainment-Industrie mit Kreativität, innovativen Ideen und Leidenschaft voranbringen wird."