Burda investiert in New Yorker Start-Up Wait What

BurdaPrincipal Investments leitet zusammen mit Cue Ball Capital die aktuelle Series-A-Investmentrunde für das Innovations- und Medien-Start-Up Wait What. Die ehemaligen TED-Manager June Cohen and Deron Triff haben das Unternehmen 2017 in New York gegründet, das sich zum Ziel gesetzt hat, "die Entwicklung und das Wachstum von Medienangeboten neu zu denken". Sie können dabei auf ihre Erfahrungen als Verantwortliche der TED-Talks aufbauen, die sie laut Burda zu einer weltweit erfolgreichen Medienmarke mit über 1 Milliarde Zuschauern bzw. Hörern ausgebaut haben.

Wait What hat im Mai 2017 den Podcast 'Masters of Scale' gestartet. Mit Gästen wie Mark Zuckerberg, Netflix-CEO Reed Hastings, Daniel Ek (Spotify), Howard Schultz (Starbucks) und Phil Knight (Nike) und mit über 15 Millionen Downloads in mehr als 200 Ländern, sei 'Masters of Scale' "in kürzester Zeit zu einem der renommiertesten Businessmedien-Formate weltweit geworden", erklärt Burda in München.

Reid Hoffmann und Joi Ito sind unter den weiteren Investoren der ersten Finanzierungsrunde, die sich auf insgesamt vier Millionen US-Dollar beläuft. Das eingesammelte Kapital wollen die Gründer "in die Entwicklung weiterer innovativer Medienangebote investieren, die Formatgrenzen überschreiten". Aktuell startet der Podcast 'Should This Exist?', der sich mit den Auswirkungen von Technologie auf den Menschen auseinandersetzt.