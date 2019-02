%%%Burda und Axel Springer bewerben sich um das ADAC-Magazin 'Motorwelt'%%%

Die Medienkonzerne Burda, München, und Axel Springer, Berlin, bewerben sich darum, im Auftrag des Autoclubs ADAC das Vereinsmagazin 'Motorwelt' herauszugeben. Das erfuhr die 'WirtschaftsWoche' aus Kreisen, die mit dem Vorgang vertraut sind.

Die 'Motorwelt' ist mit einer Auflage von 13,5 Millionen Exemplaren Europas größtes Magazin. Doch der ADAC hat mit der Mitgliederzeitschrift in den vergangenen Jahren immer höhere Verluste gemacht. 90 Millionen Euro kostete die Motorwelt im Jahr – nur 30 Millionen kamen durch Anzeigen in die Kasse. Allein für die Zustellung per Post musste der ADAC jährlich 50 Millionen Euro zahlen.

Jetzt will der Verein das Heft auslagern – es geht um einen Auftrag im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro. Und es gibt nach Informationen der 'WirtschaftsWoche' prominente Bewerber: die Corporate-Publishing-Firma von Axel Springer, Axel Springer Corporate Solutions. Und Burdas Agentur C3. Ein ADAC-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern, ebenso wie die beiden Verlage.

Der ADAC hatte bereits Veränderungen beim Magazin angekündigt: Nur bis Ende dieses Jahres wird es den Vereinsmitgliedern noch monatlich zugestellt. Ab 2020 wird das Heft lediglich drei- bis viermal im Jahr erscheinen und soll nicht mehr per Post verschickt werden – sondern ausliegen. Wo genau wird derzeit geprüft. Vorstellbar wären neben ADAC-Geschäftsstellen etwa Tankstellen oder Postfilialen. Die Auflage soll deutlich schrumpfen – von derzeit 13,5 Millionen auf rund fünf Millionen Exemplare.