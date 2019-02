%%%Funke widmet Karl Lagerfeld ein Sondermagazin%%%

Die Essener Funke Mediengruppe gibt zum Tode von Modeschöpfer Karl Lagerfeld ein neues Sondermagazin heraus. Das 'Hamburger Abendblatt' hat in Zusammenarbeit mit den Funke-Zeitschriften ein besonderes 'Bookazine' entwickelt, in dem Leben und Wirken des in Hamburg geborenen Stardesigners auf 100 Seiten gewürdigt werden. Das Magazin erscheint am Mittwoch, 6. März, bundesweit in einer Auflage von 75.000 Exemplaren, kostet zehn Euro und kann ab 23.02. unter abendblatt.de/karl vorbestellt werden.

Das Cover-Foto stammt von dem langjährigen Lagerfeld-Freund und Fotografen Jean Baptiste Mondino. Herzstück des Magazins mit Buch-Charakter ist ein exklusiver Beitrag des freien Autoren Peter Kempe. Als Lagerfeld-Kenner und Haute-Couture-Experte hat Kempe in den vergangenen 30 Jahren den Weg des Designers und Fotografen begleitet. Daneben finden sich zahlreiche Anekdoten, Fotos und teils Jahrzehnte alte Interviews, die die Mode-Ikone dem 'Hamburger Abendblatt' gegeben hat.

Start einer neuen Sammelreihe

Das Sondermagazin über Karl Lagerfeld ist gleichzeitig der Auftakt einer "hochwertigen Sammelreihe", die vom 'Hamburger Abendblatt' in unregelmäßigen Abständen verlegt werden soll. Im Fokus stehen dabei die Themen Design, Stil und Architektur in und aus der Hansestadt.