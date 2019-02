%%%Radio-Kombiwerbung BW und Crossplan.Media gründen neuen Audiovermarkter%%%

Der UKW-Vermarkter Radio-Kombiwerbung Baden-Württemberg, Stuttgart, und der Online-Audio-Dienstleister Crossplan.Media legen ihre Aktivitäten in der neuen Radio-Kombi CP Media Südwest zusammen. Das neue Unternehmen mit Sitz in Stuttgart wird künftig die klassischen und digitalen Audio-Reichweiten der 20 größten privaten Radiosender aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz konvergent bündeln und crossmedial vermarkten. Nach Angaben der Eigentümer soll die Radio-Kombi CP Media Südwest der größte konvergente Audio-Vermarkter im Südwesten Deutschlands sein.

Verantwortlich für das Unternehmen sind Susanne Kaapke und Aleksandar Rustemovski. Kaapke war zuvor Geschäftsführerin der Radio-Kombiwerbung Baden-Württemberg, Rustemovski arbeitete in gleicher Position bei Crossplan.Media GmbH tätig. "Unser Ziel ist es, die Stärken des klassischen Mediums Radio mit den Vorzügen datengetriebener Digitalkanäle zu kombinieren – als Spezialist für konvergente und crossmediale Audio-Werbung in der kaufkräftigsten Region Deutschlands", sagt Aleksandar Rustemovski, Geschäftsführer Digital Radio-Kombi CP Media Südwest. "Durch kreative Konzepte ermöglichen wir Unternehmen so einen effektiven Return on Investment auf ihre Werbespendings."