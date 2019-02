%%%HD-Plattformen setzen auf Zusatz-Angebote und Komfort-Funktionen%%%

Vor rund einem Jahr traten Diveo (M7 Group) und Freenet-TV (Media Broadcoast) in den Markt der HD-Satelliten-Verbreitung von privaten TV-Sendern ein und beendeten das jahrelang existierende Monopol des Pioniers HD Plus, einer Tochter des Satelliten-Betreibers SES. Mit den neuen Wettbewerbern wurden neben der HD-Verbreitung auch weitere Services und Komfort-Funktionen eingeführt. So bietet Diveo seinen Kunden etwa Zugriff auf Video-On-Demand-Inhalte sowie angeschlossene Mediatheken der TV-Sender und stellt beides auch über mobile Abruf-Möglichkeiten bereit. Freenet TV will derweil neben einer großen Sender-Auswahl auch mit einer Aufnahme-Funktion punkten.

Ein Trend, der sich zu verfestigen scheint: Erst in der vergangenen Woche kündigte Platzhirsch HD Plus Komfort-Funktionen wie den Neustart von Sendungen und einen individualisierbaren TV-Guide an. Zudem legte HD Plus mit der Integration seines Angebots in TV-Geräte der Marke Panasonic die nächste Innovation in dem Segment vor. Trotz der Erweiterung der angebotenen Leistungen betonen alle drei HD-Provider, dass der Preis für Ihre Pakete vorerst stabil bleiben soll.

