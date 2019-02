%%%RTL verkauft Universum Film an KKR%%%

Die Mediengruppe RTL Deutschland aus Köln hat ihr Tochterunternehmen Universum Film an den Investor KKR veräußert. KKR hat erst vor wenigen Tagen die Tele München Gruppe von Herbert Kloiber erworben. Universum Film wird künftig Teil jener Content-Plattform, zu der auch die Bestandteile von Tele München (u.a. Tele 5) gehören und die von CEO Fred Kogel geleitet wird.

Jörg Graf, Geschäftsführer RTL und COO Programme Affairs Mediengruppe RTL Deutschland, sagt: "Der anhaltende wirtschaftliche Erfolg der Universum Film basiert auf dem Erwerb und Vertrieb von Filmrechten sowie ihrer erfolgreichen digitalen Transformation mit einem Schwerpunkt auf dem transaktionsbasierten Geschäft. Bei der Mediengruppe RTL Deutschland fokussieren wir unsere Strategie auf eigenproduzierte Inhalte sowie auf den Ausbau unseres Streamingdienstes TV Now."

Universum Film besitzt derzeit Rechte an etwa 3.700 Titeln. Bernhard zu Castell bleibt auch in Zukunft Geschäftsführer des Unternehmens. RTL will die Zusammenarbeit mit der Münchner Filmvertriebsfirma weiter fortsetzen. "Wir sind jedoch aufgrund der von uns gesetzten strategischen Schwerpunkte der Überzeugung, dass wir unsere jeweiligen Erfolgsgeschichten noch besser fortschreiben können, wenn wir voneinander unabhängig agieren", so Graf weiter.