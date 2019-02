%%%Mediengruppe RTL startet Marketingkampagne für neue TV Now-Serie%%%



Das Riesenplakat an der Warschauer Straße in Berlin ist für März geplant (Foto: RTL)

Die Mediengruppe RTL Deutschland startet für die am 23. Februar 2019 auf dem Streaming-Dienst TV Now angelaufene Serie 'M – Eine Stadt sucht einen Mörder' ihre bislang umfangreichste Marketingkampagne des Jahres. Zur Premiere des Serien-Remakes des gleichnamigen Films von Fritz Lang gibt es Trailer mit deutschen Darstellern der Serie wie Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Verena Altenberger und Bela B. in den TV-Programmen, Digital-Angeboten und sozialen Netzwerken der Kölner TV-Gruppe.

Darüber hinaus werden ab März bis April in den 40 größten deutschen Städten Out-of-Home-Maßnahmen sowie Digital-Out-of-Home-Motive mit den Darstellern zu sehen sein. Anfang März wird zudem an der Warschauer Straße in Berlin ein riesiges Plakatmotiv auf die Serie aufmerksam machen. Print- und Online-Kampagne sowie Social Media flankieren die Aktivitäten.

Henning Nieslony, Bereichsleiter Commercial Management VoD bei RTL interactive und zuvor als Marketingleiter Digital bei der Mediengruppe RTL für die Kampagne verantwortlich: "Im Frühjahr 2019 ist 'M' der wichtigste Serienstart im deutschen Markt. Die Kampagne bringt über den Top-Cast an deutschen und österreichischen Schauspielern die Spannung der Serie auf den Punkt. Mit dem großen Media-Aufschlag und vielen Einzelaktionen werden wir 'M' dem großen Publikum zugänglich machen, das die Serie verdient hat."