%%%Outbrain erwirbt Ligatus von Gruner + Jahr%%%

Die Discovery- und Native-Advertising-Plattform Outbrain, New York, übernimmt vom Hamburger Verlag Gruner + Jahr das Unternehmen Ligatus, Anbieter von Native-Advertising-Lösungen mit Hauptsitz in Köln. G+J bleibt Minderheitsgesellschafter von Ligatus.

Ligatus liefert laut Outbrain "maßgeschneiderte, kontextbezogene Desktop- und Mobile-Werbelösungen, die ausschließlich in Premium-Umfeldern ausgespielt werden", und generiert monatlich über 37 Milliarden Ad Impressions.

In Kombination mit Ligatus will Outbrain seine Position in Europa stärken und sein Kundennetzwerk um über 1.400 Premium Publisher erweitern, die Ligatus künftig einbringt.

"Der Zusammenschluss mit Ligatus ist Teil unserer Konsolidierungsstrategie. Er ermöglicht uns, unser Native-Angebot für Werbetreibende auszubauen und die Beziehungen zu unseren Publisher-Partnern zu stärken“, sagt David Kostman, Co-CEO von Outbrain. „Wir bringen das wirkungsstarke Native-Advertising-Angebot von Ligatus mit der kraftvollen Targeting-Technologie und hohen Reichweite von Outbrain zusammen. Werbetreibende, Publisher und Nutzer profitieren von nativen Werbeerlebnissen in gesicherten Premium-Umfeldern."

Der Zusammenschluss erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden, mit der voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2019 gerechnet wird.