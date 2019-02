%%%TM3 sendet vorerst weiter%%%

Es ist ein Vorgang, der einmalig in der deutschen TV-Landschaft ist: Obwohl die Zulassung für den Privatsender TM3, ehemals Family TV, bereits im Juli 2017 wegen rechtlicher Verstöße widerrufen wurde, ist das Programm des Anbieters weiterhin zu empfangen. In der vergangenen Woche entschied nun das Verwaltungsgericht Stuttgart, dass der von Timo C. Storost geleitete Kanal seinen Sendebetrieb und die Programmverbreitung einstellen muss. Doch auch diesmal scheint der Verantwortliche einen Weg gefunden zu haben, seinen Sender weiterbetreiben zu können.

Wie DWDL.de berichtet soll Storost Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart eingelegt haben. Bis zur endgültigen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg will der Sender demnach sein Programm weiterverbreiten. Auf der Facebook-Seite des Senders bestreitet Storost, dass es eine endgültige Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Sendebetriebs von TM3 gebe.