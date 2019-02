%%%Klambt integriert übernommene Jalag-Zeitschriften in eigene Vermarktung %%%

Ende Oktober 2018 gaben die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich der Mediengruppe Klambt, Speyer, grünes Licht für den Erwerb zahlreicher Zeitschriften des Jahreszeiten Verlags, Teil der Ganske Verlagsgruppe mit Sitz in Hamburg. Damit wechselten die Frauennmagazine 'Für Sie', 'Petra' und 'Vital' sowie die Gesundheitstitel 'Feel Good', 'Iss Dich Gesund' und 'Dr. Wimmer' ihren Eigentümer. Nun hat Klambt angekündigt, ab dem 1. April 2019 auch die Vermarktung der Magazine sowie der dazugehörigen Web- und Social-Media-Kanäle zu übernehmen. Das Vermarktungsmandat von BM Brand Media, dem bisherigen Dienstleister der Zeitschriften, läuft Ende März 2019 aus.

Aus diesem Anlass stockt Klambt das Personal für seinen Vermarkter Klambt Media Sales auf: Hilleken Zeineddine, bisher Geschäftsführerin von BM Brand Media, sowie Jan Magatzki, zuletzt Director Business Development bei Klambt, leiten künftig die Geschäfte und berichten direkt an Klambt-Konzerngeschäftsführer Kai Rose. Ergänzt wird das Führungsteam durch Carmen Kleinfeldt, die zur Leitung des Sales Standortes Speyer berufen wird.

Zudem verstärken sechs Kolleginnen aus den Bereichen Brand Management, Ad Specials und Disposition von BM Brand Media den Sales Standort Hamburg von Klambt. Neu im Hamburger Team sind auch Janna Lange, die das zentrale Angebotsmanagement verantworten wird, sowie Mario Fritschi, der gemeinsam mit Katharina Kinkel für die digitalen Angebote von Klambt Media Sales zuständig ist.

Bereits zum 1. März baut Klambt die Präsenz seines Außendienst vor Ort aus. In Düsseldorf verstärkt der Verlag sein Büro mit Monika Ditzel, die zuvor ehemalige Büroleiterin von BM Brand Media war und künftig mit Kolja Kraus

vor Ort zusammenarbeiten wird. Die freien Handelsvertretungen in München und Stuttgart (Schaible Medienpartner), Frankfurt (PCM Oliver Ehle) und Berlin (Katja Herbst) werden durch Martina Nadolny in Hamburg ergänzt.

Kai Rose, Verleger und Konzerngeschäftsführer von Klambt: "Ich freue mich, dass wir ab sofort unsere Konzepte, Titel und Plattformen ganzheitlich präsentieren und vermarkten können. Wir danken an dieser Stelle BM Brand Media für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns über die großartige Verstärkung der BM Kolleginnen, die wir in den letzten Monaten bereits sehr schätzen gelernt haben. Hilleken Zeineddine, Jan Magatzki und Carmen Kleinfeldt bilden mit den insgesamt 35 Kolleginnen und Kollegen ein kompetentes und in höchstem Maße engagiertes Team, um unser wachsendes mediales Portfolio zu vermarkten“"