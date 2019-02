%%%Waipu.TV führt programmatische Vermarktung von Connected-TV-Angeboten ein%%%



Neue Werbemöglichkeiten bei Waipu.TV: Neben der Möglichkeit, Bewegtbildwerbung in Connected-TV-Umfeldern programmatisch einzukaufen (Copyright: Waipu.TV)

Bei der IPTV-Plattform Waipu.TV haben Werbekunden ab sofort die Möglichkeit, Bewegtbildwerbung programmatisch in hochwertigen Connected-TV-Umfeldern zu buchen. Das Inventar umfasst Genres wie Spielfilme, Dokumentationen, Lifestyle (z.B. Kochen, Reisen) und Kinderumfelder sowie beliebte TV-Formate wie beispielsweise 'TV Total', 'Ladykracher', 'Luke!' und 'Pussy Terror'. Zur Auswahl stehen Werbeformate wie klassische TV-Spot-Integrationen in kurzen Werbeblöcken und Pre-Rolls-Videos.

Darüber hinaus nimmt das zur Exaring AG gehörende Portal mit Sitz in München Content-Marketing-Kanäle in ihr Portfolio auf. So sind Influencer wie JP Performance, Gronkh, Sophia Thiel und Sarazar, die vor allem bei den jüngeren Zielgruppen bekannt sind, erstmals mit eigenen TV-Kanälen auf Waipu.TV vertreten. Daneben betreiben auch andere Medien- und Unternehmensmarken eigene TV-Angebote auf der Plattform. So bietet etwa auch der ADAC eigene Bewegtbildinhalte an. Geplant ist, das Portfolio regelmäßig um sogenannte Event-Kanäle, wie zuletzt bei der Handball-WM 2019, zu erweitern.

"Dank IPTV-Technologie und programmatischer Werbevermarktung ist es heute einfacher denn je, seine Zielgruppen auf neuartigen digitalen Bewegtbildangeboten zu erreichen", sagt Christoph Bellmer, CEO und Vorstandsvorsitzender der Exaring AG. "Unseren Zuschauern bieten wir ein vielfältiges und flexibles Nutzungserlebnis ganz nach ihren Vorlieben und Lebenswelten. Über die einfache programmatische Abwicklung der Buchungsprozesse stehen dem Werbemarkt attraktive Connected-TV-Umfelder zur Verfügung."