G+J und Bauer gründen gemeinsame Vertriebsgesellschaft

Gruner + Jahr und die Bauer Media Group haben sich auf eine Zusammenarbeit im Einzelvertrieb geeinigt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundeskartellamts bündeln die Hamburger Verlage die Vertriebskraft beider Häuser und wollen so ihre Leistungsfähigkeit für die von ihnen vertriebenen Titel stärken. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: "Durch die Kooperation begegnen die Bauer Media Group und Gruner + Jahr den veränderten Anforderungen des Marktes und formen eine marktstarke, zukunftssichere Plattform für den Zeitschriftenvertrieb. Es entsteht der neue Qualitäts- und Innovationsführer in Deutschland."

Wesentlicher Teil dieser Vertriebskooperation ist das neu entstehende Unternehmen DMV Der Medienvertrieb, in dem die Bauer Media Group und Gruner + Jahr alle Vertriebsaufgaben im Einzelvertrieb für Verlagskunden zusammenführen. Dadurch profitieren auch diese von den Vorteilen der Zusammenarbeit. Der Abonnementvertrieb und die digitalen Vertriebsaktivitäten beider Häuser werden nicht in die Kooperation eingebracht.