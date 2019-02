%%%'ramp' und 'rampstyle' starten internationalen Vertrieb mit PineApple%%%

Das Autokulturmagazin 'ramp' sowie das Männer-Lifestylemagazin 'rampstyle' sind mit ihren internationalen Ausgaben ab sofort unter anderem auch in den USA, Australien, Kanada und Großbritannien in ausgewählten exklusiven Verkaufsstellen - beispielsweise bei Barnes & Noble - erhältlich. Vertriebspartner des Reutlinger Publishing-Hauses ramp.space ist die auf unabhängige Zeitschriftenverleger spezialisierte PineApple Media Limited mit Hauptsitz in London.

Bereits seit Juli 2017 erscheinen die Magazine 'ramp' und 'rampstyle' mit ihren englischsprachigen Ausgaben in Flughafen Lounges sowie Hotelketten und können zudem über die Website (www.ramp.space) bezogen werden.

Jetzt zündet ramp.space zusammen mit PineApple die nächste Stufe. "Die Nachfrage nach unseren internationalen Ausgaben hat uns ermutigt den nächsten Schritt zu machen und den internationalen Vertrieb zu professionalisieren. Auch das internationale Anzeigengeschäft hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahr sehr gut entwickelt, sodass wir unseren Kunden mit den Märkten USA und Groß-britannien eine noch größere Reichweite anbieten können", sagt Herausgeber und Chefredakteur Michael Köckritz.

Den Auftakt in den USA und Großbritannien macht die aktuelle Ausgabe 'ramp' #45, die pünktlich zum Genfer Autosalon "in hochwertiger und exklusiver Ausstattung" mit erhöhter Auflage erscheint. Die internationale 'ramp'-Ausgabe kostet in den USA 17,50 US-Dollar und in Großbritannien zwölf Pfund.

Bereits seit 2013 erscheint 'ramp Car.Culture.Magazine' als Lizenzausgabe zehn Mal jährlich in China.