%%%Sky Media launcht Adressable-TV-Lösung 'Sky AdSmart'%%%

Unter dem Slogan 'The Power of Adressable TV' hat der Sky-Werbevermarkter Sky Media, Unterföhring, die Adressable-TV-Lösung 'Sky AdSmart' gestartet. Diese neue Technologie auf der Basis faktischer Daten ermöglicht die zielgerichtete, individuelle Ausspielung von Werbespots an den Sky-Zuseher. Das Sky AdSmart-Zielgruppen-Targeting ist auf dem Big Screen und mobilen Endgeräten über Sky Go und On Demand verfügbar.

Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media, erläutert: "Mit unserer Adressable-TV-Lösung Sky AdSmart bauen wir unser Multiplattform-Werbe-Setting konsequent aus und bieten eine hochqualitative Technologie zur präzisen Ansprache einer kundenindividuellen Zielgruppe. Die Kombination aus hochwertigen Daten, einem gezielten Targeting und einem Premium-Umfeld finden Werbekunden in Deutschland dabei so nur bei Sky."

Sky AdSmart ermöglicht laut Deissenberger eine kundenindividuelle Zielgruppensegmentierung von Sky-Haushalten zur präzisen Aussteuerung von Werbespots. Dabei biete Sky Media Werbekunden zahlreiche Attribute (Geostruktur, Sozio-Demografie, Psychografisch, Mobilität, Wohnsituation, Interessen) zur Erstellung der eigenen, kundenindividuellen Zielgruppensegmentierung. Darüber hinaus können Werbetreibende neun vordefinierte Standardsegmente wie beispielsweise 'Techies', 'Familien' oder 'Smart Shopper' wählen.