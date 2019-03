%%%ProSiebenSat.1 und Verband Deutscher Drehbuchautoren starten Aufruf für Dark Crime- und Thriller-Formate%%%

ProSiebenSat.1 TV Deutschland, Unterföhring, und der Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD), Berlin, haben die 5. Ausschreibungsrunde für ihren gemeinsamen Exposé-Fördertopf ausgerufen. In diesem Jahr konzentriert sich die Suche auf Stoffideen für den Bereich Thriller und Dark Crime, die unter anderem die Mainstream-Ausrichtung der SAT.1-Fiction im Blick behalten soll.

Gewünscht sind Formate wie Procedural-Serie, horizontale Serie, Mini-Serie, Event oder Reihenformat für die Sat.1-Primetime. Formate wie Crimedy, Arthouse oder auch Einzel-Movies ohne Eventcharakter werden laut den Initiatoren ausdrücklich nicht gesucht.

Drehbuchautoren können ab heute (1. März 2019) bis zum 06. Mai 2019 auf maximal ein bis zwei Seiten ihre ausformulierten Ideen für eins der genannten Formate einreichen. Die Ideen werden danach von einer vierköpfigen Jury gesichtet und zur Weiterentwicklung empfohlen. Die Bekanntgabe der Jury-Entscheidung ist für Mitte Juni 2019 geplant. Die prämierten Autoren erhalten jeweils 7.500 Euro in zwei Raten für die Erstellung ihres Exposés. Zusätzlich wird für die Gewinner ein Stoffentwicklungs-Workshop mit der Sat.1-Fiction-Redaktion angeboten.

"Wir haben im letzten Jahr gute Erfahrungen mit der Ausrichtung der Exposé-Förderung an den redaktionellen Bedürfnissen von P7S1 gemacht", sagt Dr. Stefan Gärtner, SVP Koproduktion & Filmpolitik, SVP Deutsche Fiction von ProSiebenSat.1 sowie Geschäftsführer von Seven Pictures Film. "Für uns ist dabei beides entscheidend: das Finden konkreter neuer Projekte für SAT.1 sowie die Vernetzung mit der Autorenschaft. Aus der Ausschreibung 2017/2018 ist ein konkretes Projekt in der Weiterentwicklung. Zugleich haben wir Kontakte mit Autorinnen und Autoren reaktivieren oder neu aufbauen können."